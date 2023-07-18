В Чехове на маршруте №60 организовали заезд в село Молоди

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
По многочисленным просьбам жителей села Молоди рейсовый автобус № 60 теперь будет двигаться по маршруту «ст. Чехов – ст. Столбовая – с. Молоди».
Благодаря продлению маршрута, транспортная доступность для более тысячи жителей станет доступнее, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Чехов.
Перевозку пассажиров будет осуществлять компания «Мострансавто» ежедневно по 20 рейсов в день.
Проезд на маршруте можно будет оплатить социальными картами жителя Москвы и подмосковья, банковской картой и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».
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«Наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев не раз акцентировал внимание на том, что в Московской области постоянно совершенствуется как автобусное сообщение, так и транспортная инфраструктура. Оборудуются разворотные площадки и парковки для автобусов», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Первый рейс от станции Чехов будет отправляться в 04:55, последний от станции — в 22:40.
Проезд на маршруте можно будет оплатить социальными картами жителя Москвы и подмосковья, банковской картой и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».
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Алиса Сергиенко