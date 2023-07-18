В Чехове на маршруте №60 организовали заезд в село Молоди

В Подмосковье снято с продажи семь партий мяса общей массой более 100 кг. Об этом сообщили в пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Московской области. Это было сделано по результатам лабораторного контроля из-за несоответствия требованиям и истечения срока годности.