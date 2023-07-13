В Чехове начался ремонт выезда на Старосимферопольское шоссе

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«В Чехове фрезеруют старое покрытие, обустраивают выравнивающий слой на участке дороги между деревнями Гришенки и Сенино. Протяжённость ремонтируемого участка – 4,98 м, общая площадь – 30,1 тыс кв м», – сказали в пресс-службе «Интерфаксу».Укладку асфальта завершат до 30 июля, а затем проведут укрепление обочин
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