В Чехове оборудовали новые «Народные тропы»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки, благодаря программе «Народные тропы», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.
В городском округе Чехов продолжается реализация губернаторской программы «Народные тропы», благодаря которой оборудовано свыше 50 пешеходных дорожек на местах протоптанных тропинок, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
На данный момент завершены шесть пешеходных дорожек на улице Пионерской, Полиграфистов, Дружбы, Мира и Березовой роще.
На сегодняшний день продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Полиграфистов вблизи дома 15.
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«Народная тропа», это, наверное, то, с чем человек сталкивается каждый день и многие десятилетия. Смысл программы — обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы «срезать» путь до автобусной остановки, школы или больницы», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На сегодняшний день продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Полиграфистов вблизи дома 15.
«До конца года мы обустроим еще 5 «народных троп», три из которых находятся в сельских населенных пунктах», — сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко