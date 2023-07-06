В Чехове отремонтируют 8 км тротуаров

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В ходе радиопрограммы «Подмосковье. Работаем», губернатор Подмосковья обсудил вопрос установки новых тротуаров в городском округе Чехов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопрос ремонта тротуаров в городском округе Чехов в ходе прямого эфира на радио Sputnik в рамках радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
Глава муниципалитета Григорий Артамонов отметил, что тема ремонта тротуаров в округе считается достаточно востребованной.
Глава округа Чехов сообщил, что в 2022 году вдоль региональных трасс в муниципалитете Мосавтодор оборудовал порядка 8 километров тротуаров, в текущем году эти работы продолжат и специалисты проложат еще около 8 километров новых тротуаров.
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Глава муниципалитета Григорий Артамонов отметил, что тема ремонта тротуаров в округе считается достаточно востребованной.
Глава округа Чехов сообщил, что в 2022 году вдоль региональных трасс в муниципалитете Мосавтодор оборудовал порядка 8 километров тротуаров, в текущем году эти работы продолжат и специалисты проложат еще около 8 километров новых тротуаров.
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Алиса Сергиенко