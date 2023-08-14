В Чехове продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что специалисты завершили ремонт 4 региональных дорог длиной более 14,5 км, в том числе участка Старосимферопольского шоссе.
На данный момент дорожники начали фрезерование покрытия на участке дороги «Дубна — Стремилово», который соединяет деревню Булычёво и село Дубна. Здесь предстоит заменить больше 6 км дорожного полотна. Реализация проекта сделает проезд более 8 тыс автомобилистов комфортнее.
В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и укрепят обочины.
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