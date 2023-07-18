В Чехове продолжается ремонт муниципальных дорог

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В план по ремонту муниципальных дорог в Чеховском городском округе вошли 52 дороги общего пользования местного значения протяженность 40 километров.
В этом году отремонтируют на 50% больше муниципальных дорог, в сравнении с прошлым годом, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
На данный момент уже отремонтировано 6 автомобильных дорог. Строительные работы близки к завершению еще на 6 дорогах.
Кроме того, на территории округа отремонтируют 7 региональных дорог протяженность 24,6 километров.
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«Запрос на безопасные и качественные дороги часто звучит в обращениях наших жителей. План ремонта дорог формируется по итогам голосования на портале «Добродел», а также на основании анализа поступивших обращений граждан», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
«Это дороги, расположенные в сельских населенных пунктах: д. Игумново, д. Каргашиново, д. Тюфанка. Немаловажно, что в план ремонта вошли такие важные объекты, как дорога в д. Шарапово ЖСК «Боровик» и 2 дороги, ведущие к земельным участкам, выданным многодетным семьям в д. Сидориха и д. Алексеевка. Почти на всех в данный момент ведутся работы. Исключение составляет д. Алексеевка, где ремонт начнется чуть позже», — добавил глава муниципалитета в своем официальном телеграм-канале.Все работы по ремонту завершатся до конца 3-го квартала текущего года.
Кроме того, на территории округа отремонтируют 7 региональных дорог протяженность 24,6 километров.
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Алиса Сергиенко