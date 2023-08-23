В Чехове продолжается ремонт покрытия на региональных дорогах. 

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что специалисты приступили к фрезерованию покрытия на участке дороги от деревни Пешково до трассы А-108 у деревни Плешкино.
Замена порядка 4 км дорожного полотна обеспечит комфортный проезд более 4 тысяч автомобилистов к образовательным учреждениям, амбулатории, отделению почты, трассам М-2 «Крым» и А-108.
Также специалисты завершили укладку более 6 км асфальтобетонного покрытия на участке дороги «Дубна — Стремилово», который соединяет деревню Булычёво и село Дубна.
В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и проведут укрепление обочин.
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