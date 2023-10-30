В Челябинске дети не могут попасть в центр реабилитации из-за фекалий в подвале

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В Челябинске дети-инвалиды лишились возможности посещать реабилитационный центр.
Подвал здания затоплен фекалиями, пишет URA.RU со ссылкой на психолога АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус» Ирину Арлиевскую.
Зловонный запах испарений достигает первого этажа, где обычно занимаются дети. Из-за их отмены занятий страдают около 50 детей с ОВЗ. Руководство центра добивалось помощи от различных инстанций, но ответа так и не получило.
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«Проблема началась 17 октября в районе 10:00. К нам позвонил представитель арендодателя и сообщил, что подвал (мы находимся на первом этаже) топит канализацией, уровень растёт и детей из центра надо срочно эвакуировать, что и было сделано. С тех пор уровень воды то поднимался, то снижался, сейчас там стоит заглушка, из-за которой нельзя пользоваться туалетом и водой», — рассказывает Ирина Арлиевская.
«Перевести коррекционный и образовательный процессы на дистант не представляется возможным. Подобный формат дети не могут освоить из-за особенностей здоровья. Перерыв в занятиях очень неблагоприятно сказывается на процессе социализации и реабилитации наших ребят», — говорит Ирина Арлиевская.28 октября психолог обратилась к губернатору Челябинской области в группе «А.Л. Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».
«Из-за этой нерешаемой проблемы мой ребенок с аутизмом уже две недели не учится!!! Мы по крупицам продвигаемся в его развитии и такие перерывы в занятиях нас отбрасывают очень далеко назад!!! Это недопустимо!!! Пожалуйста, те, кто может решить эту проблему, помогите нам!» —прокомментировала пост одна из пользовательниц.Ранее сообщалось, что в челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса. В Челябинской области следователи проверяют информацию об отсутствии подвоза детей в школу и детский сад. Дети третью неделю учатся дистанционно из-за автобуса, который сломался, сообщает СУ СК РФ региона.
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Мария Фирсова