В Челябинске пациентка сравнила больничную палату с тюремной камерой

Фото: iStock/gorodenkoff
Жительница Челябинской области раскритиковала плохой ремонт в одной из детских больниц.
Фотографии палаты с комментариями от местной жительницы появились в Telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
По её словам, ребёнок находится в Городской клинической больнице №1. В комментариях пользователи дали совет не обращать внимание на обшарпанность, назвав это «десятым по важности фактором», а лучше проверить кровать на наличие клопов.
Ранее сообщалась, что средняя школа для девочек Святой Терезы в Эреги на западе Кении частично закрылась после того как 106 учениц были госпитализированы в результате вспышки загадочной болезни.
Из-за этой болезни ноги девочек оказались парализованы. Несмотря на вспышку заболеваемости, продолжать обучение в школе останутся ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены.
По данным медика больницы Ихугу, в крови заболевших девочек повышен уровень электролитов, это говорит о том, что их организмы теряют жидкость. Сообщается, что после принятия необходимых мер и проверки ситуации, занятия в школе будут проводиться в прежнем режиме.
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«Сегодня положила своего ребенка в кардиологическое отделение. Воровского,16. Я в ужасе! Это что, палата или камера?», —возмущена женщина.
Ранее сообщалась, что средняя школа для девочек Святой Терезы в Эреги на западе Кении частично закрылась после того как 106 учениц были госпитализированы в результате вспышки загадочной болезни.
Из-за этой болезни ноги девочек оказались парализованы. Несмотря на вспышку заболеваемости, продолжать обучение в школе останутся ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены.
По данным медика больницы Ихугу, в крови заболевших девочек повышен уровень электролитов, это говорит о том, что их организмы теряют жидкость. Сообщается, что после принятия необходимых мер и проверки ситуации, занятия в школе будут проводиться в прежнем режиме.
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Мария Фирсова