В челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса

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Дети из челябинского поселка Восточный Брединского района 3 недели учатся на дистанте из-за сломанного автобуса.
В Челябинской области следователи проверяют информацию об отсутствии подвоза детей в школу и детский сад. Дети третью неделю учатся дистанционно из-за автобуса, который сломался, сообщает СУ СК РФ региона.
Школьники были переведены на дистант в начале октября. Третью неделю дети учатся онлайн, потому что не могут добраться до школы из-за поломки автобуса. В местной администрации утверждают, что автобус находится на ремонте.
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Школьники были переведены на дистант в начале октября. Третью неделю дети учатся онлайн, потому что не могут добраться до школы из-за поломки автобуса. В местной администрации утверждают, что автобус находится на ремонте.
«Ремонт будет произведен ориентировочно ко второму ноября. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в управление образования Брединского муниципального района», —сказано в сообщении администрации Брединского района, пишет 74.RU.Делом заинтересовались в региональном СК, началась проверка.
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Мария Фирсова