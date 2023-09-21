В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

В четверг утром, 21 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 936,8 тысяч автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Осташковском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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