В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

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В четверг утром, 5 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 927 тысяч автомобилей.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы Варшавском, Калужском, Каширском ,Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и снижать
скоростного режима у образовательных учреждений.
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Мира Полтева