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В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

13 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 13 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 869 тысяч автомобилей, что почти на 45 тысяч меньше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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В Мострансавто завершился первый этап акции «Ревизорро».

В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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«Ростех» запретил использование техники Apple на всех своих предприятиях
13 июля 2023, 10:04

Фото: iStock/Pinkypills

Полный запрет введен во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя.
В госкорпорации уточнили, что запрет на использование техники Apple не распространяется на применение продукции компании в личных целях. Ограничения касаются только использования техники в служебной деятельности. 

Прежде сообщалось, что на российском рынке зафиксирован переизбыток iPhone из-за «неконтролируемых поставок». Ввоз товаров осуществлялся по параллельному импорту, что привело к превышению предложения над спросом. 

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#«Ростех»
#Apple
#ограничения
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В Орловской области задержан трансгендер и ЛГБТ-активист, переводивший деньги ВСУ
13 июля 2023, 09:50

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, финансировавшего ВСУ.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за госизмену. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудниками ведомства было установлено, что житель Орловской области оказывал финансовую помощь ВСУ. Он совершил безналичный перевод денежных средств на нужды украинской армии. 

Сообщается, что ЛГБТ-активист ранее изменил половую принадлежность и стал мужчиной. 

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#ФСБ
#Россия
#ВСУ
#трансгендер
#пособничество
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ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»
13 июля 2023, 09:38

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Генерала Сергея Суровикина вопреки слухам нет в СИЗО, об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Информация об аресте военачальника распространяется в сети на протяжении нескольких недель.

Так, британское издание Financial Times написало статью о задержании Суровикина. По предположению неназванных источников, арест генерала армии связан с попыткой вооруженного мятежа в России. Слухи о возможном задержании военачальника накануне опровергли в Госдуме РФ. 

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#Суровикин
#СИЗО
#Москва
#ОНК
#задержание
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В 2023 году более 10 тыс. подмосковных льготников получили путевки в санатории
13 июля 2023, 09:30

Фото: istockphoto / Gabriela S

В министерстве социального развития Московской области рассказали, что в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма в этом году отдохнут более 30 тысяч льготников.
Путевка в санаторий может быть предоставлена по медицинским показаниям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

​Санаторно-курортное лечение составляет порядка от 18 до 24 дней в зависимости от заболевания ​гражданина. 
«С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях в средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Оформить заявление на получение ​бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение можно на портале госуслуг Московской Области. 

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В Московской области теперь можно оформить путевку в санаторий электронно.

Бесплатный проезд в санаторий с начала года оформили онлайн 2 тыс жителей Подмосковья.

Подмосковный проект «Активное долголетие» к концу года может охватить 300 тыс человек.
#Санаторий
#Ирина Каклюгина
#путевка
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SHOT: Во Владимирской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге
13 июля 2023, 08:52

Фото: iStock/artolympic

Задержан 18-летний диверсант, уничтоживший оборудование на ж/д во Владимирской области.
По информации портала, диверсант осуществил поджог двух релейных шкафов. Приборы были уничтожены полностью.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают, действовал злоумышленник по своей инициативе или выполнял задание кураторов. 18-летнему жителю Александровского района грозит до пяти лет лишения свободы. 

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#полиция
#задержание
#диверсант
#поджог
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Вице-спикер Госдумы Даванков внёс предложение считать многодетными семьи с двумя и более детьми
13 июля 2023, 08:49

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением считать многодетными семьи с двумя и более детьми.
По мнению Владислава Даванкова, в данный момент в стране относительно мало семей с тремя и более детьми. Причина заключается в том, что люди опасаются, что не смогут финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.

По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия. Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя данные Росстата.

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#семья
#многодетные семьи
#дети
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Госдума запретила самовыгул домашних питомцев
13 июля 2023, 08:27

Фото: istockphoto/alexei_tm

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, который запрещает самовыгул домашних животных.
Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
 
Изменения внесены в статью 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 
В законе говорится о том, что запрещается свободное и неконтролируемое передвижение домашних собак и кошек по проезжей части, в лифтах, дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что поправки о взимании штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев не будут приняты, поскольку они повторяют уже существующее законодательство.

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#Госдума
#самовыгул
#животные
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Умерла 44-летняя актриса Лариса Маршалова
13 июля 2023, 08:08

Фото: iStock/jorgeantonio

12 июля скончалась актриса Лариса Маршалова, известная по сериалу «Каменская».
Смерть наступила скоропостижно, пишет Стархит. Лариса Маршалова являлась ведущим мастером сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». Снялась в более 100 киноработах, в их числе популярный сериал «Каменская». 

Причина смерти 44-летней актрисы не уточняется. 

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#Лариса Маршалова
#актриса
#кино
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Шахта «Листвяжная» в Кузбассе после аварии в 2021 году возобновила работу по добыче угля
13 июля 2023, 07:43

Фото: РИА Новости/Данил Айкин

Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году, когда погиб 51 человек, а еще 63 пострадали из-за искажений показателей приборов контроле.
Сотрудники шахты приступили к горным работам по добыче угля после восстановительных работ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте «СДС-Уголь».

Перед тем, как работы возобновились, были проверены меры безопасности в шахте: проанализированы системы пожаротушения и проветривания. 

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло в 2021 году. Из-за некорректной работы приборов контроля, загазирования лавы, погибли более 50 человек. Должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к ответственности. 

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#уголь
#шахта
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