В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

В четверг утром, 13 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 869 тысяч автомобилей, что почти на 45 тысяч меньше, чем вчера.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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