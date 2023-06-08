В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В четверг утром, 8 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 860 тысяч автомобилей — 60 тысяч меньше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей машине одних даже на несколько минут.