В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В пятницу утром, 16 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 913 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Можайском, Носовихинском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.

Сегодня, 16 июня, на участках М-9 «Балтия» начнётся ремонт верхнего слоя покрытия, скорость потока может быть снижена в местах производства работ.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 16 июня ожидается до 30 градусов тепла.