В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В четверг утром, 22 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 935 тысяч автомобилей — почти на 30 тысяч больше, чем вчера

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском и Симферопольском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.

В Московском регионе и области 22 июня ожидается до 27 градусов тепла.