В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В четверг утром, 29 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 884 тысячи автомобилей, на 30 тысяч меньше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднения в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новосходненском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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