В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

В четверг утром, 6 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 948 тысяч автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Новосходненском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.