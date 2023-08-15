В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе из-за взрыва на АЗС в одном из районов. Об этом говорится в сообщении администрации.
В результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 27 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей.
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