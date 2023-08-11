В Дагестане отключили электричество из-за нехватки денег

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Перебои с подачей электричества в Дагестане возникли из-за недостаточного финансирования.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу энергетической компании «Россети», пишет, что более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы.
Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.
Ситуацию, возможно, изменит программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на сумму 11,8 млрд рублей, но таких денег нет.
В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
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Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.
«Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 млрд рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», —сообщили в «Россетях».Ранее сообщалось, что более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании.
В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
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Мария Фирсова