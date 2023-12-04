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В Дагестане после драки двух девочек призвали менять подход к воспитанию детей

04 декабря 2023, 00:26
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

Уполномоченный по правам ребёнка Дагестана Марина Ежова призвала менять подход к воспитанию детей, после того как в сети завирусилось видео об избиении двумя школьницами своей сверстницы. Об этом омбудсмен заявила на своей странице во «ВКонтакте».
«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодёжи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями», — написала Ежова

Напомним, днём 2 декабря в сети появилось видео, на котором две девушки избивают руками и ногами третью, которая лежит на земле. Потерпевшая кричит, извиняется и просит их остановиться.


Полицейским удалось установить участниц конфликта и доставить их вместе с родителями в отделение полиции. По данным следствия, подобные инциденты случались и ранее.

В ходе допроса одна из участниц рассказала, что попавшая на видео драка произошла 20 сентября. Ей предшествовал длительный конфликт. Девочка рассказала, что её сверстница сначала угрожала, а потом оскорбила её мать. После этого допрашиваемая ударила свою оппонентку, развязалась драка, в которую вступила и третья участница.

Девочки, избившие сверстницу, поставлены на учёт. По окончании следственных мероприятий в отношении юных девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры.

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#дагестан
#драка
#дети
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#подростки
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В Латвии приравняли запуск новогодних салютов к поддержке России
LETA: В Латвии решила запретить запускать новогодние салюты по времени Москвы
04 декабря 2023, 00:07

Фото: iStock/winyuu

Власти Огрского края Латвии решили законодательно утвердить полночь в качестве времени начала новогодних салютов и фейерверков, чтобы жители не начинали праздновать на час раньше — по времени Москвы — во избежание «угроз национальной безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
В документе «использование пиротехнических изделий начинается уже в 23.00 31 декабря, что свидетельствует о взглядах и стремлении определённой группы общества выразить поддержку» России, что якобы противоречит ценностям большей части латышей.

Закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за нарушение.

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#россия
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Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы, что нельзя делать 4 декабря
04 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Православные христиане 4 декабря отмечают один из главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. О том, какие традиции существуют, что можно делать в торжество, а чего лучше избегать, расскажет редакция «Радио 1».

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: история праздника


Согласно церковному преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка. В древние времена бесплодие считалось страшным наказанием. Праведники неустанно молились днем и ночью, взвывая Господа о помощи. Обращаясь к Богу, бездетные родители обещали, что отдадут дитя в храм, если оно им будет даровано.

Рождественский пост: когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать
Рождественский пост: когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать

Услышав мольбы Иоакима и Анны, Господь послал им дочь. Когда Деве Марии исполнилось три года, родители сдержали обещания и отвели ее в Иерусалимский храм. Именно этот день, когда Богородица вошла в Святыню, православные христиане отмечают четвертого декабря. Празднование было установлено в VIII веке.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: иконография


На иконах, которые посвящены библейскому преданию, Дева Мария изображена в центре. Позади Богородицы стоят ее родители, а впереди – священник Захария, который сопроводил юную Марию в храм. Несмотря на возраст, Дева Мария самостоятельно преодолела 15 ступеней, ведущих к Святыне. Встретивший юную покровительницу Захарий, ввел ее во внутренний алтарь храма.

Незадолго до прибытия Марии, священнику было видение. Ему явился Господь, который поведал ему об особом даре девочки, поэтому священник не препятствовал ее введению в священный алтарь. Перед иконой православные молятся о даровании целомудрия и об избавлении от искушений и соблазнов. Также перед композицией «Введение во храм» Богородицу просят об исцелении и рождении детей.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: традиции


Накануне праздника проходит всенощное бдение, а утром в храмах служат Божественную литургию. Прихожане надевают праздничную одежду и участвуют в песнопениях. В честь введения во храм Богородицы, принято устраивать торжества, на которые приглашаются близкие и друзья.
                                                                                                                  Фото: iStock/Vera Tikhonova

Так как церковный праздник выпадает на время Рождественского поста, нужно учитывать, что на стол нельзя подавать яйца, молоко и мясо. Гостей можно угостить небольшим количеством рыбы и выпечки. Главным развлечением праздника по традиции считается катание на санях.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: народные приметы


По погоде на православный праздник определяли, какой будет грядущая зима. Если четвертого декабря устанавливаются морозы, то лето будет жарким и засушливым. Хорошей приметой станет долго нетающий снег. Это означает богатый урожай в будущем году. На щедрый урожай также укажет снежный покров на пригорках. В народе этот день считали началом настоящей зимы и прощанием с осенью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: что можно и нельзя делать


В день торжества не принято заниматься земляными работами. Считается, что пренебрежение этим правилом приведет к отсутствию урожая в будущем году. Чтобы не накликать беду, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя брать в долг или одалживать деньги.

Также православным христианам не рекомендуется заниматься стиркой, уборкой, шитьем и иной тяжелой работой.

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#храм
#история
#праздник
#традиции
#церковь
#россия
#православие
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Минобороны изменит требования к состоянию здоровья для службы в армии
Минобороны планирует внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе
03 декабря 2023, 21:08

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Министерство обороны России планирует изменить требования к состоянию здоровья градлан для службы в армии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что изменения могут быть внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе. 

В ведомстве подчеркнули, что такие меры обусловлены необходимостью усовершенствования организации проведения медицинского освидетельствования россиян, которые имеют заболевания, не влияющие на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учётом опыта спецоперации. 

Уточняется, что усовершенствованию подлежат требования к состоянию здоровья тех граждан, которые встают на воинский учёт, призываются на службу или сборы, заключают контракты с Минобороны и поступают в мобилизационный людской резерв. 

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#изменения
#вс рф
#медицина
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Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Гуменюк покинула свой пост
03 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/Doucefleur

Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк покинула свой пост. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что Гуменюк больше не является главой пресс-службы подразделения украинских войск. При этом причины увольнения не уточняются. 

Вместе с тем, комментируя свое решение, Гуменюк сообщила, что впереди её ждёт ещё много интересного. 

Ранее стало, что на Украине собираются уволить главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного, если не будет дана гарантия его неучастия в президентских выборах.

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#увольнение
#украина
#всу
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Депутат ГД Останина: в России невозможно ввести налог на бездетность
Депутат Останина: в РФ нет подходящих условий для введения налога на бездетность
03 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России невозможно ввести налог на бездетность. Об в беседе с NEWS.ru сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Депутат подчеркнула, что в настоящее время в стране нет условий, которые бы позволили ввести такой налог. 

Прежде чем вводить такие меры, государство должно предоставить каждому россиянину работу и жильё, отметила Останина. 

Собеседница издания NEWS.ru добавила, что депутату Фёдорову, который выступил с такой инициативой, следовало бы параллельно предложить создать первое рабочее место для молодых специалистов с достойной зарплатной, а также представить законопроект о предоставлении социального жилья молодой семье. 

Именно при наличии таких условий введение налога на бездетность было возможно во времена Советского Союза. Но в настоящее время люди живут в совершенно другом обществе, с иным отношением к молодому поколению и к поддержке молодых семей. 

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#налоги
#дети
#рождаемость
#демография
#госдума
#россия
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В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагонах
03 декабря 2023, 18:59

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В основном здании находится опасно. Вздании может обвалиться потолок или протечь вода с крыши.
Baza пишет, что школа в селе Советском Бабаюртовского района была построена 1967 году. Прошло почти 60 лет и сейчас здание находится в плачевном состоянии: дырявый потолок, холод, и залитые дождём парты не дают учиться 130 детям. Сейчас занятия проходят в строительных вагончиках, которые поставили в школьном дворе от безнадёги. В них холодно зимой и жарко летом: учиться в таких условиях сложно. 

Вопрос о строительстве новой школы в Советском стоит с 2016 года. Власти Дагестана выделили 10,5 млн рублей на решение вопроса, но подрядчик не смог выполнить задачу — деньги вернули в бюджет. 

«У нас есть условия, возможности и место для строительства новой школы. Сюда приезжали проектировщики и уехали обратно — говорят, отозвали наши деньги, которые выделило правительство», — говорит житель Советского. 
«Народный фронт» обратился к председателю правительства республики. Волонтёры хотят добиться строительства новой школы в следующем году.

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#дагестан
#новости
#происшествие
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В Москву нагрянут сибирские морозы
Тишковец: в Москву придут морозы до -22 градусов
03 декабря 2023, 15:52

Фото: istockphoto/fizkes

Москву на будущей неделе ожидают сибирские морозы.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.

Через неделю погода в столице изменится: на смену морозам придут снегопады. Высота сугробов достигнет февральских показателей, которые более свойственны февралю, 31-36 см. 

В период со 2 по 6 декабря на большей территории страны ожидается аномально холодная погода. В некоторых регионах температура достигнет -50 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В воскресенье, 3 декабря, Москву уже накрыл сильный снегопад. Снег будет идти понедельника.

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#снег
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#температура
#новости
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В Москве наступил самый снежный день за 70 лет наблюдений
03 декабря 2023, 15:11

Фото: IStock/kenkonj

В течение суток выпадет около трети месячной нормы.
Mash пишет, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Сугробы вырастут до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году. 

Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии закрыли аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, сообщает Telegram-канал SHOT.

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#снег
#снегопад
#новости
#общество
#москва
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Блогера Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»
03 декабря 2023, 14:28

Фото: iStock/Akintevs

Блогера и коуча Аяза Шабутдинова, арестованного по подозрению в мошенничестве, уволили с должности директора в «Like Центре».
Сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники. Должность Шабутдинова занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Сообщается, что кадровые перестановки произведены, чтобы продолжить продавать курсы по достижению успеха.

Напомним, блогер Аяз Шабутдинов обвиняется в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали до 16 декабря. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.

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