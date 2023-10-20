В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины

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В Дагестане запрягли и оседлали коней и устроили массовый пробег в поддержку Палестины. Выразить солидарность с воюющими братьями-мусульманами таким неординарным способом решили неравнодушные жители Карабудахкентского района южной республики.
Пока одни под топот копыт и звуки автомобильных клаксонов проносились по деревням, дорогам и бездорожью с флагами Палестины, другие просто вышли на улицы и произносили пламенные речи в поддержку жителей сектора Газа. Импровизированный «сход» прошел мирно и без эксцессов. Славили ислам и аллаха. Правда, украинские каналы по своей обычной привычке пытались примазаться к повестке, но безрезультатно.
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Александр Бойцов