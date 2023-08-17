В Дагестане рассказали о помощи, которая будет оказана пострадавшим

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В Дагестане оценивают потребности людей, пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале, в материальной поддержке. По словам главы республики Сергея Меликова, помощь гражданам в том числе будет оказана адресно.
«Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться», — цитирует РИА Новости слова Меликова.
Он добавил, что помощь жителям Дагестана будет оказываться по трем направлениям, среди которых господдержка из бюджета, помощь из фонда «Мы вместе», а также финансирование со стороны меценатов.
«Мы сегодня находимся на этапе оценки потребностей людей, которые в этой поддержке нуждаются», — проинформировал глава республики.
В Махачкале 14 августа произошел взрыв на АЗС на окраине города. Площадь последующего возгорания 500 кв.м. В результате происшествия 35 человек погибли. Еще 80 человек получили ранения различной степени тяжести.
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