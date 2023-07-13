В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру

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Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, которая просила улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру с ремонтом.
Меликов дополнил, что просторная квартира находится в новом доме в центре Махачкалы.
Ветеран Валентина Оверина попала на фронт в юном возрасте. Она работала медсестрой в госпитале на северном Сахалине.
Глава республики отметил, что будет дальше поддерживать Оверину и других ветеранов, подаривших людям мирное небо.
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Ветеран Валентина Оверина попала на фронт в юном возрасте. Она работала медсестрой в госпитале на северном Сахалине.
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Екатерина Коршунова