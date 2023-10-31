В Дагестане заявили о жестоком пресечении любых попыток ущемления прав евреев

Фото: iStock/Ekaterina_Lin
Меликов отметил, что в интернете распространились воинственные призывы по отношению к горским еврееям, которые населяют Дагестан уже много веков. Глава региона заявил, что не допустит ущемление прав граждан страны, поэтому любые попытки будут жестоко пресекаться.
Читайте также:
Президент Израиля Герцог назвал беспорядки в Махачкале явным антисемитизмом
Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон
МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале