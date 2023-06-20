В дагестанском Буйнакске введен режим ЧС

Он будет действовать в течение всего времени ликвидации последствий сильнейшего ливня с градом, прошедшего в минувшую субботу

Режим чрезвычайной ситуации был введен 19 июня в дагестанском городе Буйнакск, сообщили в Telegram-канале администрации главы республики Cергея Меликова. Соответствующее постановление уже подписал мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.Режим ЧС будет действовать все время, необходимое для ликвидации последствий сильнейшего ливня с градом, который обрушился на Буйнакск в минувшую субботу, 17 июня. Тогда град повредил крыши домов, а из-за пошедших трещинами стен жители начали жаловаться на испортившуюся в квартирах мебель и затопленные комнаты. Как заявил премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, для окончательной оценки ущерба будет создана специальная комиссия.



