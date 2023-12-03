В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагонах

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В основном здании находится опасно. Вздании может обвалиться потолок или протечь вода с крыши.
Baza пишет, что школа в селе Советском Бабаюртовского района была построена 1967 году. Прошло почти 60 лет и сейчас здание находится в плачевном состоянии: дырявый потолок, холод, и залитые дождём парты не дают учиться 130 детям. Сейчас занятия проходят в строительных вагончиках, которые поставили в школьном дворе от безнадёги. В них холодно зимой и жарко летом: учиться в таких условиях сложно.
Вопрос о строительстве новой школы в Советском стоит с 2016 года. Власти Дагестана выделили 10,5 млн рублей на решение вопроса, но подрядчик не смог выполнить задачу — деньги вернули в бюджет.
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Вопрос о строительстве новой школы в Советском стоит с 2016 года. Власти Дагестана выделили 10,5 млн рублей на решение вопроса, но подрядчик не смог выполнить задачу — деньги вернули в бюджет.
«У нас есть условия, возможности и место для строительства новой школы. Сюда приезжали проектировщики и уехали обратно — говорят, отозвали наши деньги, которые выделило правительство», — говорит житель Советского.«Народный фронт» обратился к председателю правительства республики. Волонтёры хотят добиться строительства новой школы в следующем году.
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Мария Фирсова