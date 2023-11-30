В декабре награждённые медалью за оборону Ленинграда получат допвыплаты

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В декабре текущего года награждённые медалью за оборону Ленинграда получат от государства дополнительные выплаты. Об этом сообщила Валентина Матвиенко в рамках совещания по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию снятия блокады.
Она добавила, что защитники Ленинграда с 1 декабря смогут бесплатно ездить на поездах дальнего следования. Такой подарок для них подготовили РЖД.
Ранее также сообщалось, что в декабре 2023 года российские пенсионеры смогут получить сразу две выплаты по старости. Часть пенсионеров, которые обычно получают пенсии до десятого числа ежемесячно, в конце декабря сможет получить сразу две выплаты. Поясняется, что такая возможность связана с тем, что из-за технической корректировки праздничных дат в декабре россиянам также выплатят и январскую пенсию.
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«С 1 декабря этого года жители блокадного Ленинграда имеют возможность бесплатного проезда на поездах дальнего следования без ограничения количества поездок и с сопровождающими», — отметила Матвиенко.
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Элина Позднякова