В день открытия выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили более 190 тысяч человек

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
4 ноября, в день открытия выставки-форума «Россия», ее посетили почти 200 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что до 12 за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.
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