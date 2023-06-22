В День памяти и скорби в Красногорске зажгли 2000 свеч

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Памятный митинг проводили у «Мемориального комплекса Победы» на Красной горке в Красногорске.
«Сегодня на рассвете, ровно в 4 часа утра, почтили память воинов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины. Навечно в наших сердцах герои прошлых лет и герои сегодняшние, которые боролись и борются за независимость и интересы своей страны», — сказал Дмитрий Волков.Все участники акции почтили память павших минутой молчания, возложили цветы и зажгли 2000 свеч.
Ранее сообщалось, что Глава Красногорска Дмитрий Волков выступил с ежегодным отчетом перед жителями. В ежегодном обращении глава Красногорска рассказал о достижениях городского округа за прошедший год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.