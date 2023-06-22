В День памяти и скорби в Подмосковье зажгли Свечи памяти и создали Огненные картины

«Сегодня мы ещё острее осознаём необходимость сохранять правду о войне и о роли советского народа в разгроме фашизма, помнить об огромной цене, которую предки заплатили за свободу и независимость Родины. Поэтому передавать эту память молодежи, будущим поколениям – наша святая обязанность», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, «Единая Россия» провела патриотические акции в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии. Жители всех городских округов зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны добровольцы, общественники, представители власти и неравнодушные граждане зажгли миллионы свечей и создали памятные инсталляции – огненные картины войны.Так,зажгли почти 2 тыс свечей, образовав горящую надпись «Химки помнят» и звезду с Вечным огнем. Память героев почтили минутой молчания. Химки – одна из крайних точек, куда удалось дойти немецким войскам в попытке завладеть Москвой. Благодаря самоотверженному труду сотен тысяч жителей столицы и области, возводивших рубежи обороны, подвигу солдат и офицеров Красной Армии врага удалось остановить. Отсюда началось победоносное наступление советских войск.у памятника Воину-освободителю на Октябрьской площади из зажжённых свечей участники акции выложили надпись «Можайск помнит» и образ солдата, закрывающего собой ребёнка. Можайск – Город воинской славы. Можайская линия обороны растянулась с севера на юг от Московского моря, западнее Волоколамска, Можайска до слияния реки Угры с Окой.перед Домом космонавтов из 15 тыс свечей участники акций воссоздали изображение «Ржевского мемориала», возведённого на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. В ходе боев за Ржев за 14 месяцев с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года погибли почти 777 тыс бойцов Красной Армии.более 15 тыс свечей использовали для изображения одного из символов города Воинской славы – танка Т-34. Памятник, встречающий водителей на въезде в город, установлен в честь воинов 30-й и 1-й ударной армий, защищавших Москву в годы Великой Отечественной.Площадь Славыосветили 8,5 тыс свечей. После минуты молчания и возложения цветов огни сложились в силуэт Подольского курсанта. В военные годы отряд подольских курсантов из 2,5 тыс человек более недели удерживал оборону на Малоярославецком направлении, противостоя превосходящим силам Вермахта. Курсанты, которым было по 18-19 лет, уничтожили до сотни немецких танков и тысячи солдат и почти все погибли сами.В ходе Великой Отечественной войны в подмосковных городах шли ожесточённые бои, решившие ход военных действий. 27 населенных пунктов Московской области – городов, сёл, посёлков и деревень были удостоены звания «Город воинской славы».