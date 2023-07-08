В День семьи, любви и верности волонтеры раздали около 200 ромашек в Реутове

Правительство России обязало Минпромторг выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, чистого золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что экспорт платины из России в Китай вырос в 279 раз (с 5,99 кг до 1,67 т) в январе-феврале 2023 года. Также наблюдается резкое увеличение поставок палладия в Китай – с 0,32 т до 2,72 т. ​





Анастасия Чинкова