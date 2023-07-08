В День семьи, любви и верности волонтеры раздали около 200 ромашек в Реутове

Фото: Пресс-служба администрации Московской области
«Волонтеры Подмосковья» раздали около 200 ромашек семья с детьми в честь Дня семьи, любви и верности в Реутове, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Акция прошла 8 июля в Центральном городском парке.
Для жителей Реутова в парке состоялся праздничный концерт, а для юных горожан провели шоу мыльных пузырей.
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«Сегодня в Подмосковье проходит около 250 праздничных мероприятий. Не остались в стороне и наши волонтеры – они придумали замечательную акцию. В городском парке Реутова ребята раздали семьям с детьми порядка 200 ромашек, которые являются символом этого доброго и светлого праздника. А также провели мастер-классы для деток, на которых вместе с юными жителями делали их из бумаги, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Сегодня совместно с министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области провели акцию, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. С нашими активистами мы прошлись по парку и подарили горожанам ромашки, как символ добра и чистоты. Было очень приятно таким образом поздравить всех с этим замечательным праздником. Хотелось бы чаще проводить подобные акции, чтобы дарить людям улыбки, - отметила волонтер Дарья Торжкова.
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Евгения Парфентьева