В день субботнего велопраздника пассажиры ЦППК перевезли 2 тысячи велосипедов

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Лидирует по популярности у любителей активного отдыха Ярославское направление, на котором зафиксировано 59 тысяч пассажиров с велосипедами. Также популярны Казанское и Савёловское направления — 43 тысячи и 32 тысячи пассажиров с велосипедами соответственно.
Компания напоминает, что в границах МЦД провоз велосипедов бесплатный всегда — достаточно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах на станциях и в билетных автоматах.
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