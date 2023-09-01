В День знаний запустили на полную мощность образовательный кластер на базе Гимназии им. Примакова

Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля.
Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на 1 300 человек, 5 зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра «Взлёт» и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей.
Реализация нового учебного корпуса позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч школьников.
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Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на 1 300 человек, 5 зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра «Взлёт» и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей.
«Спасибо Президенту за поддержку проекта: мы постепенно вводили корпуса для проживания, стадион, инфраструктуру, и сегодня открыли последний объект — главный учебный корпус на 500 мест. В кластере смогут жить и бесплатно учиться талантливые дети со всей страны. С напутственным словом на торжественной линейке выступил Сергей Лавров. Это символично, потому что в 2017 году мы вместе открывали школу как образовательный центр нового формата, где будут учиться самые талантливые. И это сработало», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Губернатор Подмосковья также поздравил директора гимназии Примакову Майу Майсурадзе и весь педагогический коллектив с открытием нового корпуса, пожелал сил и вдохновения.
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Алиса Сергиенко