В деревне Корыстово обновили детскую площадку

Фото: администрация городского округа Кашира
Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщает об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.
В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку площадью 150 квадратных метров полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.
На детской площадке появились новые игровые элементы. Дети смогут покататься на качалке-балансире, качалке на пружине, традиционных качелях и позаниматься на гимнастическом комплексе. Появились новые лавочки и урны, установили информационный стенд.
Важную роль играет безопасность, поэтому площадку покрыли ударопоглощающим резиновым материалом и огородили металлическим забором.
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На детской площадке появились новые игровые элементы. Дети смогут покататься на качалке-балансире, качалке на пружине, традиционных качелях и позаниматься на гимнастическом комплексе. Появились новые лавочки и урны, установили информационный стенд.
«В 2023 году на детских игровых площадках произвели ремонт и замену 450 площадок. В 2024 году планируем продолжить программу», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Ранее в рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ». Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.
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Мария Фирсова