В деревне Крючково вдоль шоссе в августе обустроят пешеходные дорожки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В деревне Крючково городского округа Истра вдоль шоссе до начала учебного года обустроят пешеходные дорожки. С соответствующей просьбой к губернатору Московской области Андрею Воробьёву обратилась местная жительница Марина Ерохова. Глава региона вместе с ведущим радио Sputnik Петром Лидовым разобрал вопросы и просьбы жителей.
Ерохова рассказала, что в деревне Крючково – более 90 домовладений.
Зампред правительства Московской области Анна Кротова заявила, что работы по обустройству тротуаров вдоль дороги запланированы. Они начнутся в июле и завершатся в августе.
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«Это самый насущный вопрос – тротуар к дороге. Дорога региональная имеет большую интенсивность, но используется жителями деревни, так она делит деревню на две части. Пешеходные дорожки необходимы для безопасного передвижения жителей. Будем решать эту насущную проблему вместе с Автодором», – пообещала глава городского округа Татьяна Витушева.
«У нас на этот год запланировано 62 км тротуаров в Московской области. Из них 40 км включены в программу исключительно по обращениям жителей. Всю программу по строительству тротуаров мы закончим в октябре этого года. Маринин тротуар в июле начнём и закончим в августе. Тротуар будет сделан, как с одной стороны дороги – 300 м, так и с другой дороги», – сказала Кротова.Читайте также:
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Лора Луганская