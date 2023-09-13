В деревне Семенково под Каширой отремонтировали колодец

Фото: администрация г. о. Кашира
В деревне Семенково городского округа Кашира снова появился источник качественной питьевой воды. Там отремонтировали колодец, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ранее жители пользовались свежей родниковой водой, но со временем колодец пришел в негодность. Тогда активные граждане решили обратиться в территориальный отдел Базаровский.
Во время ремонта колодца его очистили от грязи и ила, заменили деревянное основание, смонтировали и покрасили опорные конструкции. Помимо этого, колодец промыли и продезинфицировали, смонтировали деревянный домик.
Теперь у жителей деревни снова есть источник питьевой воды.
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Во время ремонта колодца его очистили от грязи и ила, заменили деревянное основание, смонтировали и покрасили опорные конструкции. Помимо этого, колодец промыли и продезинфицировали, смонтировали деревянный домик.
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Лора Луганская