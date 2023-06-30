В детских лагерях Подмосковья на данный момент отдыхает около 23 тысяч детей

В Подмосковье 109 лагерей принимают детей в этом летнем сезоне

Для летнего отдыха детей работают 109 подмосковных лагерей и 5 палаточных лагерей, в которых отдыхают на сегодняшний день порядка 23 тысяч детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ведомство сообщает, что около 1200 детей поехали отдыхать в лагеря Черноморского побережья.





«В Литвиново у нас сейчас отдыхают 300 детей из семей-участников СВО. Сегодня как раз завершилась вторая смена. Ребята с массой положительных эмоций возвращаются домой», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болотаева.

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