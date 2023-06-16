В детском лагере Долгопрудного провели день пожарной безопасности

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Сотрудники показали детям пожарную технику, пожарное снаряжение и одежду. А также рассказали о важности соблюдения мер пожарной безопасности.
«Наша главная цель – привить детям навыки пожарной безопасности во избежание трагедий, а если кто-то из ребят в будущем захочет стать пожарным, мы будем рады», — рассказал начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Долгопрудный Денис Борзов.Большой интерес у школьников вызвала работа пожарной автоцистерны и брандспойта.
В рамках мероприятия, детям разрешили зайти внутрь пожарной машины.
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном открылась еще одна официальная пляжная зона в парке Новые Водники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.