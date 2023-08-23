В детском лагере «Литвиново» отпраздновали День государственного флага России

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
На сегодняшний день в подмосковном лагере «Литвиново» проходит финальная смена, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«На смене отдыхают более 200 детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне боевых действий», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Торжественное празднование начали с выхода с флагом России под патриотические песни. Дети подготовили сказку о значении флага России.
Читайте также:
«Мы уделяем много времени патриотическому воспитанию, поскольку дети должны знать свою историю и чтить символику своей страны», — отметила Людмила Болатаева.
Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново».
Финальная летняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново».
Власти Московской области организовали отдых для 2,5 тыс детей участников СВО.