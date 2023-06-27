В детском саду Дмитровского округа откроют дополнительную группу

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный: В детском саду будет открыта дополнительная группа, рассчитанная на 30 детей. Это связано с появлением большого жилого микрорайона и началом строительства многоквартирного дома
Детские сады Дмитровского округа преображаются благодаря поддержке главы Дмитровского округа Ильи Поночевного, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава округа вместе с депутатом Московской областной Думы Мариной Шевченко и депутатом Дмитровского округа Светланой Тягачеевой посетил детский сад «Сосенка» в деревне Целеево.
В ходе рабочей поездки, глава муниципалитета с депутатими оценили состояние детского сада после проведенного капиталного ремонта.
Капремонт здания детсада проводился за счет местного бюджета.
Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе и рассказал о планах на новый период. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Глава округа вместе с депутатом Московской областной Думы Мариной Шевченко и депутатом Дмитровского округа Светланой Тягачеевой посетил детский сад «Сосенка» в деревне Целеево.
Капремонт здания детсада проводился за счет местного бюджета.
«Юные жители округа всегда у нас в приоритете. Стараемся делать все необходимое, чтобы им было комфортно. В сентябре 2023 года в этом детском саду будет открыта дополнительная 6 группа, рассчитанная на 30 детей. Это связано с появлением большого жилого микрорайона «Пятиречье» между Деденево и Целеево и началом строительства многоквартирного дома на улице Заречная», — отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.В рамках встречи, жители округа выразили благодарность Илье Поночевному за своевременное реагирование на обращения граждан.
«Благодаря поддержке главы округа Ильи Поночевного мы многое уже сделали и работа еще предстоит. Хочется поблагодарить и родителей воспитанников, они наши активные помощники во всем», — сказала руководитель образовательного комплекса, в который входит детский сад «Сосенка», Татьяна Кабунина.По инициативе главы округа Ильи Поночевного, из местного бюджета выделяются дополнительные 250 000 рублей на на подготовку к новому учебному году всем образовательным организациям муниципалитета.
Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе и рассказал о планах на новый период. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко