В девяти подмосковных муниципалитетах прогнозируют медленное рассеивание вредных примесей

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«Это не продлится долго, однако штилевая погода будет возвращаться. Просим жителей Подмосковья учесть сложившуюся ситуацию и не сжигать мусор и растительные остатки. Во время неблагоприятных метеоусловий даже небольшой очаг возгорания может доставить дискомфорт жителям на расстоянии нескольких километров», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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