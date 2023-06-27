В Дмитрове ожидают отличный урожай в этом году

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В одном из крупнейших и успешных агропромышленных предприятий полным ходом идут работы по агротехническому уходу за будущим урожаем
ЗАО «Куликово» — один из крупнейших и успешных агропромышленных предприятий не только Дмитрова, но и всего Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
На предприятии в данный момент полным ходом идут работы по агротехническому уходу за будущим урожаем.
На предприятии в данный момент полным ходом идут работы по агротехническому уходу за будущим урожаем.
«Рынок сбыта просит давать ему больше картофеля, и в этом году, благодаря успешной реализации программы введения земель в сельскохозяйственный оборот, за счёт мелиорации мы увеличили посевные площади под эту культуру на 300 га», — рассказал председатель Совета директоров ЗАО «Куликово» Сергей Арустамов.Предприятие имеет много специализированной техники, а также агрохолдинг принимает участие в федеральной программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России».
«С 2013 года мы по этой программе смогли ввести в эксплуатацию более 1500 га земли, предприятием было вложено в это 1 млрд. 334 млн. рублей. По федеральной программе и благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьёва немалая часть от этой суммы возвращается в виде субвенций. Это действенная, реальная поддержка российского сельхозпроизводителя», — дополнил Сергей Арустамов.Сообщается, что специалистами «Куликово» было посажено рекордное количество картофеля — 1050 га, моркови — 271 га, свёклы — 190 га и капусты 220 га. А сейчас для аграриев наступил один из самых ответственных периодов — агротехнический уход за посаженными культурами.
«По картофелю – это окучивание, работы ведутся пятью тракторами при помощи навесной фрезы, более 80% полей уже обработаны. Окучивание картофеля проводится с обязательным внесением подкормки и проведением фунгицидной (против фитофтороза) и гербицидной обработки. Морковь и свёклу сейчас обрабатываем против сорняков. Ведется борьба с вредителями на посадках капусты», — рассказал главный агроном ЗАО «Куликово» Нугзар Кокоев.Руководство агрохолдинга отмечает, что в этом году на полях будет собран достойный урожай: 72 тысячи тонн овощей и картофеля.
«ЗАО «Куликово» — один из лидеров в производстве овощей и картофеля, его продукцию хорошо знают и высоко оценивают не только жители Подмосковья и Москвы, но и многих регионов нашей страны. Овощи, выращенные этой агрофирмой, всегда с большой охотой закупают крупные торговые сети», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе и рассказал о планах на новый период. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко