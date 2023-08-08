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В Дмитрове построят биатлонное стрельбище

08 августа 2023, 13:20

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил «Центр зимних видов спорта», где сейчас ведётся реконструкция регбийного поля.
На новом биатлонном стрельбище будут проходить всероссийские и международные соревнования, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Строительство стрельбища началось по инициативе федерации биатлона Московской области на территории «Центра зимних видов спорта» в Дмитрове.


Глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил учреждение, где ознакомился с ходом строительных работ и пообщался с руководством.

«Дмитровский округ регулярно становится площадкой для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. А наши спортсмены — часто одерживают победу. Благодаря строительству биатлонного стрельбища у юных дмитровчан появится возможность реализовать себя в еще одном интересном виде спорта», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На обновлённом стрельбище можно будет заниматься разными видами спорта, не только биатлоном. Оборудуют места для занятий мини-футболом и волейболом.

Завершение работ намечается на конец августа текущего года и уже в начале сентября обновлённое поле примет областные соревнования по биатлону.

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Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы
08 августа 2023, 13:55

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Кровлю дома №5 на улице Ленина в городе Яхромы Дмитровского округа отремонтируют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Специалисты проведут капитальный ремонт кровли дома №5. Дом построен в 1982 году, и с тех пор кровлю ни разу не ремонтировали капитально, делали только мелкий ремонт, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Сотрудники Фонда капитального ремонта Московской области, Госстройнадзора Московской области и управляющей компании осмотрели крышу и наметили фронт работ.
«Здесь будут проведены работы по полной замене мягкой рулонной кровли с предварительной стяжкой перекрытий, утеплением», — отметил руководитель проектов фонда капремонта Московской области Антон Филонов. 
Строительный работы уже начались: закуплены необходимые материалы, строительная бригада сформирована, перед подрядной организацией поставлены чёткие задачи.

Проинспектировать ход работ приехал глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Глава муниципалитета пообщался с жителями дома.


«Мы были в курсе вашей проблемы и прилагали усилия, чтобы сдвинуть решение с «мёртвой точки», и вмешательство губернатора помогло региональным структурам, кто должен был своевременно реагировать на ваши и наши обращения, принять наконец-то решение о капитальном ремонте крыши. Ремонт будет произведён качественно», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Завершение капитального ремонта кровли намечается на ​сентябрь. ​

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Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкойском районе
Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое происходит утилизация боеприпасов
08 августа 2023, 13:49

Фото: iStock/dzika_mrowka

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что звуки взрывов, которые слышат жители Красногвардейского района Крыма и Джанкоя - это утилизация боеприпасов. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что ситуация находится под контролем специальных служб.  

По словам Крючкова, в связи с утилизацией боеприпасов, звуки взрывов слышат жители Джанкоя и Октябрьского района в Крыму. Уничтожение вооружения происходит в Вольном селе, пояснил советник главы республики.  

Отмечается, что на специальных полигонах Крыма утилизация боеприпасов происходит часто, о чем жители города и туристы заранее уведомляются. Сотрудники и МЧС объявляют о проводимых мероприятия заблаговременно. 

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#утилизация
#мероприятия
#тревога
#вооружения
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Депутат Фёдоров выступил за разрешение повторно пользоваться налоговым вычетом
08 августа 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/mapo

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников.
Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.

«С учётом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка, правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

А до этого стало известно о затруднительном положении актрисы Жанны Эппле, которая погрязла в долгах. Как передаёт utro.ru, Тверской районный суд Москвы взыскал с артистки больше 100 тысяч евро в пользу её подруги, у которой та одолжила деньги более 10 лет назад, а позже артистка сама обратилась в суд с просьбой признать её банкротом.

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#финансы
#семьи
#дети
#вычет
#долги
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Слуцкий предложи ввести сиесту в южных регионах России
Слуцкий предложил ввести четырехдневную рабочую неделю или предусмотреть сиесту
08 августа 2023, 13:09

Фото: kremlin.ru

В южных регионах России необходимо ввести особые рабочие условия в период жары. Это может быть как четырехдневная рабочая неделя, так и сиеста в 3-4 часа, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы всё чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной», - слова Слуцкого «РИА Новости» привели в пресс-службе ЛДПР.

По мнению лидера партии, выходом из ситуации может быть и введении четырехдневной рабочей недели. Это даст трудящимся больше времени на восстановление. Слуцкий напомнил, что в жару у людей скачет давление и увеличивается процент инфарктов.

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В Московском регионе действует «жёлтый» уровень опасности
08 августа 2023, 12:43

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Гидрометцентр России объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в столичном регионе 8 и 9 августа из-за грозы, дождей, града и усиления ветра.
«Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь, местами град, ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Тем временем в Крыму также ожидается понижение температуры. Так, начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая заявила, что «изнуряющая жара закончилась», а в ближайшие дни в регионе пройдут дожди. Как передают argumenti.ru, позже температура воздуха вернётся к показателям в 28-33°C тепла.

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#погода
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#дождь
#москва
#крым
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Красногорские школьники вернулись с летнего отдыха из Краснодарского края
08 августа 2023, 12:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В понедельник, 7 августа, на Ярмарочной площади Красногорска отдохнувших детей встретили их родители.
Ребята вернулись после третьей смены из лагеря «Электрон» Краснодарского края, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск. 
«Сейчас у нас были семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. При поддержке министерства социального развития отправляем, как можно больше детей на оздоровления в разные лагеря России. Сейчас вернулись 17 детишек из Краснодарского края и в новую, четвертую смену, уехали еще 27 человек», — рассказал заведующий отделом обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 21 городского округа Красногорск Денис Климович. 
Дети отдыхали на протяжении трёх недель. 

За летний сезон в лагеря Подмосковья и других регионов России отправились порядка 150 детей из Красногорска. Еще 27 детей отправятся в лагеря в последние смены этого лета. 

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Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново».

Жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в лагерь онлайн.
#красногорск
#дети
#лагеря
#семьи
#человек
#служба
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ВС Нигера перебрасывают войска в столицу
CNN: Армия Нигера готовится к возможной военной интервенции
08 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия Нигера перебрасывает свои подразделений в столицу страны Ниамей, сообщает CNN.
«Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению», - прокомментировали ситуацию журналисты.

По информации СМИ, в воскресенье вечером в город прибыли примерно 40 пикапов с военнослужащими со всех частей страны. 

Ранее сообщество стран Западной Африки (ЭВОКАС) заявило о готовом плане вторжения в Нигер. Удар планируют нанести по военным Нигера, которые 27 июля устроили мятеж и государственный переворот. При этом, ЭВОКАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамаду Базуму.

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#нигер
#африка
#военные
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В округе Чехов пройдет выездная администрация
08 августа 2023, 12:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В среду, 9 августа, в 18:00 состоится выездная администрация в селе Дубна городского округа Чехов.
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию, «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча пройдет в доме культуры «Мечта» по адресу село Дубна, дом 30.
«9 августа совместно с коллегами и депутатами с 18.00 до 19.00 проведем «выездную Администрацию» в  ДК «Мечта», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Выездная администрация проходит вечером, в конце рабочего дня, для удобства жителей округа. 

Получить консультацию по записи на прием можно по номеру телефона: +7 (496) 727 91 17.

Обращения жителей принимаются 8 августа с 09:00 до 18:00.

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Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации.

Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО.

В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки.
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До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю
Синоптик Тишковец рассказал о ливнях с грозами в Москве
08 августа 2023, 12:06

Фото: IStock/Doctor_bass

После сильной жары Москва взяла курс на понижение температуры. Об этом «Радио 1» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам синоптика, ждать высоких температур жителям столицы больше не стоит. В предстоящую неделю в Москве погода ухудшится и сохранится до конца августа.
«В среду, когда подойдёт холодный атмосферный фонд, ухудшение метеоусловий будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, грозами. Выпадет до 18-20 миллиметров осадков, это 25 процентов месячной нормы. Температура ночью понизится до 15-18 градусов, и в дневные часы будет уже не выше 22-25 градусов. Такое похолодание нас вернёт в климатическую норму августа. Ветры будут до 4,9 метров в секунду, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба», — рассказал Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что дожди усилятся ближе к выходным. Температура как днём, так и ночью понизится ещё на несколько градусов. Евгений Тишковец добавил, что жарких дней в столице, вероятно, больше ждать не стоит.

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