В Дмитрове построят биатлонное стрельбище

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Строительство стрельбища началось по инициативе федерации биатлона Московской области на территории «Центра зимних видов спорта» в Дмитрове.
На обновлённом стрельбище можно будет заниматься разными видами спорта, не только биатлоном. Оборудуют места для занятий мини-футболом и волейболом.
«Дмитровский округ регулярно становится площадкой для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. А наши спортсмены — часто одерживают победу. Благодаря строительству биатлонного стрельбища у юных дмитровчан появится возможность реализовать себя в еще одном интересном виде спорта», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Завершение работ намечается на конец августа текущего года и уже в начале сентября обновлённое поле примет областные соревнования по биатлону.
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