В Дмитрове строят и ремонтируют медицинские учреждения

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным, в ходе которой обсуждались вопросы здравоохранения.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья об образовательных объектах, здравоохранении в округе.
В Дмитрове введено в эксплуатацию 4 новых медицинских учреждения за несколько лет.
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В Дмитрове введено в эксплуатацию 4 новых медицинских учреждения за несколько лет.
«Мы строим и ремонтируем лечебные учреждения не только в городе, но также в отдалённых населённых пунктах. Провели ремонт в поликлинике в Горках-25, в детской консультации Синьковской больницы. Здравоохранение всех очень волнует. За последние несколько лет мы ввели 4 новых объекта — это и детское КДЦ, и сердечно-сосудистый центр, который обеспечивает медуслугами весь север Подмосковья, и два ФАПа. Благодаря вашей поддержке фактически заново сделали приёмный покой, а сейчас ремонтируем взрослую поликлинику в Дмитрове», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.
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Алиса Сергиенко