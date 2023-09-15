В Дмитрове продолжается благоустройство улицы Профессиональной

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход работ по благоустройству улицы и пообщался с жителями округа.
Профессиональная улица является самой протяжённой и многолюдной в городе Дмитров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Жители отметили положительные изменения в округе и выразили слова благодарности за проделанную работу.
Благоустройство этой территории началось в августе текущего года. Специалисты заменят асфальтовое покрытие, расширят пешеходную зону, установят новые поручни и пандусы и отремонтируют проезды.
В проекте запланировано установить качели. Также, специалисты облицуют фонтаны, заменят подсветку в фонтанах. Также, в рамках проекта установят новую современную систему освещения.
Новая пешеходная зона улицы Профессиональной будет продлена до выхода на набережную реки Березовец, на которой тоже провели комплексное благоустройство.
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Жители отметили положительные изменения в округе и выразили слова благодарности за проделанную работу.
В проекте запланировано установить качели. Также, специалисты облицуют фонтаны, заменят подсветку в фонтанах. Также, в рамках проекта установят новую современную систему освещения.
Новая пешеходная зона улицы Профессиональной будет продлена до выхода на набережную реки Березовец, на которой тоже провели комплексное благоустройство.
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Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению.
В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда.
Алиса Сергиенко