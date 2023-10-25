В Дмитрове прошел ежегодный фестиваль-конкурс народного танца

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В Дмитрове прошел V Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Князевские встречи». Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Фестиваль проходил в дмитровском Центральном Дворце культуры «Созвездие».
Всего участники выступали в трех номинациях: «Сценический русский народный танец», «Танцы народов мира» и «Стилизованный русский народный танец».
Стоит отметить, что все выступления оценивали лауреат всероссийских и международных хореографических конкурсов Евгений Кузнецов и заслуженные работники культуры Российской Федерации Валерий Бутыркин и Юрий Деревягин.
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Всего участники выступали в трех номинациях: «Сценический русский народный танец», «Танцы народов мира» и «Стилизованный русский народный танец».
«Фестиваль-конкурс народного танца — это значимое, культурное событие, которое собирает тысячи людей разных национальностей и культур, поклонников народного танца и любителей истинного народного искусства. В Дмитрове он проводится уже в восьмой раз, а в статусе областного - пятый год подряд» — отметила начальник управления культуры, туризма и работы с молодёжью администрации Дмитровского округа Ирина Костышина.
Стоит отметить, что все выступления оценивали лауреат всероссийских и международных хореографических конкурсов Евгений Кузнецов и заслуженные работники культуры Российской Федерации Валерий Бутыркин и Юрий Деревягин.
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Мира Полтева