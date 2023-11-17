В Дмитрове прошла проверка готовности техники к зимнему сезону

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В Дмитровском округе проверили готовность дорожной техники к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Проверку провели Госавтоинспекция и представители администрации округа. В Дмитрове порядка 40 единиц техники «Белый Раст» будут производить работы на дорогах округа в зимний период.
По итогам проверки сотрудники заключили, что техника полностью соответствует требованиям и готова к зиме.
Читайте также:
В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей
В Дмитрове проверили ход ремонтных работ военного комиссариата
В Дмитровском городском округе открыли «Парту героя»
«В обработке улично-дорожной сети зима ошибок не прощает. Прежде всего, для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная», - отметил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитровскому округу Константин Марук.
Читайте также:
В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей
В Дмитрове проверили ход ремонтных работ военного комиссариата
В Дмитровском городском округе открыли «Парту героя»
Мира Полтева