В Дмитрове провели комплексное благоустройство двора на Сиреневой улице

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оценил качество благоустройства двора у дома №6 на Сиреневой улице. Он также побеседовал с местными жителями, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Во дворе заменили асфальт и обустроили автостоянку. Встреча прошла на детской площадке, где собираются жильцы разных возрастов. Малыши играют в песочнице, которую там недавно заменили, дети постарше катаются на горке и карусели, а старшее поколение наблюдает за ними. Жители попросили главу муниципалитета установить теневой навес над песочницей и скамейки.
Сейчас детская площадка покрыта песком. Однако жители попросили заменить его на траву, так как при сильном ветре от песка образует пыль. Для решения вопроса глава округа предложил установить бордюры или сделать грунтовое покрытие, на котором будет расти трава. Окончательное решение примут с учётом мнений всех заинтересованных.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа встретился с бойцом, приехавшим в отпуск из зоны СВО
Поночевный обсудил с сотрудниками дмитровской стекольной фабрики планы развития
В гольф-клубе Дмитрова прошёл первый турнир юниоров и школьных команд
«Установим малые архитектурные формы, чтобы родителям, бабушкам и дедушкам было комфортно присматривать за детьми на площадке. У подъездов поставим скамейки со спинками – будет не только удобно, но и безопасно», – пообещал Поночевный.
«Предлагаю провести и озеленение территории. Мы можем привезти вам деревья и кусты. Посадка займет мало времени, а результат будет сразу заметен всем», – предложил Поночевный.Сейчас в округе продолжают обновлять детские площади. Устаревшие полностью меняют на большие игровые комплексы.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа встретился с бойцом, приехавшим в отпуск из зоны СВО
Поночевный обсудил с сотрудниками дмитровской стекольной фабрики планы развития
В гольф-клубе Дмитрова прошёл первый турнир юниоров и школьных команд
Лора Луганская