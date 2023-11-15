В Дмитрове проверили ход ремонтных работ военного комиссариата

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского округа проверил ход выполнения ремонта здания военного комиссариата. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Продолжаются работы по капремонту здания военного комиссариата в Дмитрове.
Кроме этого, ремонт третьего этажа здания планируется на конц лета, так как там находятся отделение призыва на военную службу и медицинская комиссия.
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«Благодаря реализации муниципального контракта преобразился вход в военный комиссариат, теперь там есть и удобный пандус для маломобильных граждан. Теперь вместо старой дежурной части сразу у входа располагается комната дежурного, есть помещение для работы с документами и комната отдыха, также на первом этаже появились и другие новые помещения», отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
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Мира Полтева